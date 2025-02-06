Kapıkule Sınır Kapısı'nda 67 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kilogram Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, tır sürücüsünün tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren bir tırı risk analizi çerçevesinde şüpheli bularak arama hangarına çekti. Yapılan x-ray taraması sonrasında belirlenen yoğunluklu bölgeler, narkotik dedektör köpeği Cash'ın desteğiyle detaylı bir şekilde tarandı.

Tırın şoför mahallinde bulunan özel bir bölmeye gizlenmiş olan 67 kilogram uyuşturucu bu sayede ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.