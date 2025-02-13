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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 850 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ve 755 kılıfı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:45
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 850 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonu

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyon ile 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olay, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk analizi sırasında meydana geldi.

Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bulgariistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, dorsenin özel olarak oluşturulan bölümünde toplam 850 cep telefonu ve 755 cep telefonu kılıfı bulundu.

Sürücü Gözaltına Alındı

Operasyon sonucunda tır sürücüsü gözaltına alındı. Gümrük makamlarının konuyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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