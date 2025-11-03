Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ruhsatsız tır parkının mühürlenmesi sonucu çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu; sürücüler park yeri bulamıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:01
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kara yolunda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu.

Bölgedeki bir tır parkının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesi nedeniyle Avrupa'ya ihraç yüklerini taşıyan tır sürücüleri, ülkeye giriş ve çıkışlarda araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

Bölgede yaşananlar

Dinlenme süreleri sırasında araçlarını hareket ettirmemeleri gereken sürücüler, yol kenarında bekleyerek bu sürenin dolmasını bekliyor. Parklarda yer bulamayan yüzlerce tır, Kapıkule kara yolu üzerinde çift yönlü olarak 7 kilometre kuyruk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, yol boyunca önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sürücülerin sesi

Tır sürücüsü Resul Cevahir, AA muhabirine, bölgedeki bir tır parkının kapatılmasından dolayı şoförler olarak yer bulamadıklarını söyledi. Yurt dışına çıkış için yol üzerinde beklemek zorunda kaldıklarını belirten Cevahir, "Sıkıntılı oluyor. Diğer parklar da dolu zaten." dedi.

Sinan Bala da yol üzerinde çift taraflı olarak kuyruk oluştuğunu belirtti. Araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden Bala, "Ben aracımı buraya çekmeye çalışırken bir iki tur attım burada. Şansa burayı boş buldum. Yaklaşık 7-8 kilometre kuyruk var." dedi.

Öte yandan mühürlenen tır parkının 3 bin 500 araç kapasiteli olduğu öğrenildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kara yolunda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kara yolunda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki bir tır parkının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesi dolayısıyla Avrupa'ya ihraç yüklerini taşıyan tır sürücüleri, ülkeye giriş ve çıkışlarda araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kara yolunda çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki...

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor