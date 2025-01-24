Kapıkule Sınır Kapısı'nda Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edilen bir tırda yoğunluk tespit etti ve derhal arama başlattı.

Yapılan aramada, tırın yangın tüplerine ve farklı bölümlerine gizlenmiş 24 ruhsatsız tabanca ile birlikte 379 fişek bulundu.

Uyuşturucu Operasyonu

İkinci operasyonda ise, gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen bir tır sürücüsü, fiziki ve teknik takibe alındı. X-ray taramasına sevk edilen sürücünün, tarama öncesi aracın altına gizlediği çantayı alarak park halindeki başka bir tıra bırakmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Çantanın içinden yapılan aramada 21 kilogram esrar ele geçirildi. Bu iki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, gümrükte yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.