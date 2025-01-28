Kapısı Açık Halk Otobüsünde Düşen Yolcunun Ölümü: Sürücüye 6 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kayseri'de Halk Otobüsü Kazası

Kayseri'de, halk otobüsünün ani fren yapması sonucu açık kapıdan düşen yolcunun hastanede 37 gün sonra yaşamını yitirmesi üzerine otobüs sürücüsü hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Sürücü Hakkında İddianame Hazırlandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası gerçekleştirilen soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi 10. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Otobüs şoförü Y.A. hakkında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Detayları

İddianamede yer alan ifadelere göre, Y.A. duraktan yolcu alırken kapıları kapatmadan hareket ettiğini, yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra bir kasisle karşılaştığında frene bastığını öne sürdü. O sırada ön kapı açık olduğundan, yolcu Şükrü Özcan açık kapıdan düştü. Y.A., düşen yolcunun kafasında kan görüldüğünü belirtirken, hemen ambulansı aradığını ifade etti.

Özcan'ın Hastanede Yaşam Mücadelesi

Olay, 27 Eylül 2024 tarihinde Melikgazi ilçesinde gerçekleşti. 74 yaşındaki Şükrü Özcan, Y.A. idaresindeki otobüse binerken otobüs aniden durdu ve dengesini kaybederek dışarı düştü. Ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, otobüsün güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Bu üzücü olayın ardından Y.A. görevinden alındı ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.