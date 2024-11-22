Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2 Akdeniz'de Başarıyla Gerçekleştirildi

Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Akdeniz'de başarıyla icra edildi. Tatbikat, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birlikler tarafından düzenlendi.

Bakanlık, tatbikatta 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sistemi ile Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiili uçuşlar ve atışların yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, tatbikatın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol yöntemleriyle koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birliklere ait 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sisteminin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiili uçuşlu ve atışlı olarak icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birliklere ait 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sisteminin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiili uçuşlu ve atışlı olarak icra edildiğini bildirdi.