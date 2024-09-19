Kaptan Öztürk Kürelioğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde trajik bir tekne kazasında hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından yapılan otopsinin tamamlanmasının ardından Kürelioğlu'nun cenazesi, Kuzeykent Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze Töreni

Burada ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen cenaze namazına, Kürelioğlu'nun ailesinin yanı sıra eski bakan Murat Başesgioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, yakınları ve dostları duygusal anlar yaşadı.

Kaza Detayları

11 Ağustos tarihinde Gideros Koyu açıklarında, 6 kişinin bulunduğu 'Maviş' adlı fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış ancak 2 kişinin cesedine ulaşılamamıştı. Kaptan Kürelioğlu'nun cesedi ise 28 Ağustos'ta Sinop Akliman açıklarında bulunmuştu.

Cenaze, Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.