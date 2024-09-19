DOLAR
34,01 0,08%
EURO
38,01 -0,3%
ALTIN
2.831,76 -1,08%
BITCOIN
2.151.263,84 -4,94%

Kaptan Öztürk Kürelioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'da batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu'nın cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:23
Kaptan Öztürk Kürelioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaptan Öztürk Kürelioğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde trajik bir tekne kazasında hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından yapılan otopsinin tamamlanmasının ardından Kürelioğlu'nun cenazesi, Kuzeykent Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze Töreni

Burada ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen cenaze namazına, Kürelioğlu'nun ailesinin yanı sıra eski bakan Murat Başesgioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, yakınları ve dostları duygusal anlar yaşadı.

Kaza Detayları

11 Ağustos tarihinde Gideros Koyu açıklarında, 6 kişinin bulunduğu 'Maviş' adlı fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış ancak 2 kişinin cesedine ulaşılamamıştı. Kaptan Kürelioğlu'nun cesedi ise 28 Ağustos'ta Sinop Akliman açıklarında bulunmuştu.

Cenaze, Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor
3
Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı
4
Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti
5
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü
7
Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti