Kar alarmı: 7 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı geldi

Doğu Anadolu'da yarın akşamdan itibaren kar yağışı etkisini artıracak. Meteoroloji, Van, Ağrı, Muş ve Siirt'te 10-20 cm, Bitlis, Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise 20 cm'den fazla kar beklendiğini duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak'ta çok şiddetli kar yağışı olacak. Meteoroloji, bu iller için "turuncu" renkli uyarı verdi. Ağrı'da ise kar yağışı daha hafif olacak. Meteoroloji, Ağrı için "sarı" renkli uyarı yayınladı.





KAR YAĞIŞI PAZAR GÜNÜ AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Pazar günü akşama kadar Doğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek. Meteoroloji, kar yağışının pazar akşamından itibaren zayıflayacağını tahmin ediyor.





Kar yağışı, Doğu Anadolu'da üç gün aralıklarla etkili olacak. Buzlanma, don, ulaşım sorunları ve çığ riski gibi olumsuzluklar yaşanabilecek. Vatandaşlar, bölgede dikkatli davranmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.