Kar Altında Yiyecek Arayan Yılkı Atları Havadan Görüntülendi

Yılkı Atları Kar Altında Yiyecek Arıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda, yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.

Kumalar Dağı'nda Zorlu Kış Koşulları

Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri, kış aylarında yaban hayatı için zorlu bir dönem geçirmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, aralıklarla yaban hayvanları için bu bölgeye yiyecek bırakmakta.

Havadan Görüntülenen Anlar

Yılkı atlarının son yağışların ardından karlar altında yiyecek araması, dronla kaydedildi. Bu görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.