Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kars'ta Talihsiz Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars-Ardahan kara yolunda bir kamyonet, kar küreme aracına çarparak korkunç bir kazaya neden oldu. Olay, Sakaltutan mevkisinde gerçekleşti. Cesur İnce yönetimindeki 36 ABC 725 plakalı kamyonet, karla mücadele çalışanı G.A. tarafından kullanılan kar küreme ve tuzlama aracına arkadan çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazanın ihbar edilmesinin ardından, kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonette sıkışan Muhammet Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrasında yaralanan sürücü İnce ve araçtaki Abubekir Oymak, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

Kars-Ardahan kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kars-Ardahan kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.