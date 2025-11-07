KAR-MEK Kurslarında Kayıtlar Devam Ediyor — Kartepe'de Meslek Eğitimleri

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen KAR-MEK kurslarına kayıtlar halen devam ediyor; birçok branşta mesleki ve kişisel gelişim fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:02
KAR-MEK'te üretken eller iş başında

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle meslek kursları

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) programında; iğne oyası, giyim, sepet örücülüğü, örgü deri çanta ve cüzdan yapımı, mefruşat, nakış, pastacılık, aşçılık gibi pek çok branş yer alıyor.

Usta öğreticiler eşliğinde yürütülen derslerde kursiyerler hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkanı bularak el becerilerini geliştiriyor ve yeni meslekler öğreniyor.

El becerilerini geliştirmek, yeni bir meslek edinmek veya keyifli bir sosyal ortamda vakit geçirmek isteyen herkes KAR-MEK kurslarına kayıt yaptırabilir.

