KAR-MEK Kurslarında Kayıtlar Devam Ediyor — Kartepe'de Meslek Eğitimleri

KAR-MEK'te üretken eller iş başında

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle meslek kursları

KAR-MEK, Kartepe’de vatandaşlara hem meslek edinme hem de kişisel gelişim fırsatı sunuyor. Kayıtlar halen devam ediyor.

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) programında; iğne oyası, giyim, sepet örücülüğü, örgü deri çanta ve cüzdan yapımı, mefruşat, nakış, pastacılık, aşçılık gibi pek çok branş yer alıyor.

Usta öğreticiler eşliğinde yürütülen derslerde kursiyerler hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkanı bularak el becerilerini geliştiriyor ve yeni meslekler öğreniyor.

El becerilerini geliştirmek, yeni bir meslek edinmek veya keyifli bir sosyal ortamda vakit geçirmek isteyen herkes KAR-MEK kurslarına kayıt yaptırabilir.

