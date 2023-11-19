Kar, sağank ve fırtına okulları tatil ettirdi! Son dakika 2 ilden tatil haberi geldi

Kar yağışı, fırtına ve olumsuz hava koşulları, ülke genelinde birçok şehrimizi olumsuz olarak etkiledi. Bu durum, özellikle öğrenciler ve veliler arasında "Yarın okul var mı, tatil mi?" sorularını gündeme getirdi. İstanbul bağlı olan Şile'de okullar bir gün süreyle tatil edilirken, Zonguldak'ta da benzer bir karar alındı. Şile'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Aynı şekilde, Zonguldak'ta da kenti etkisi altına alan fırtına sebebiyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bir günlük tatil ilan edildi.





ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, 13-17 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatil, 19 Kasım Pazar günü sona erecek. Ancak, henüz 20 Kasım Pazartesi günü için bir okul tatili açıklaması yapılmadı. Dolayısıyla, şu an için 20 Kasım Pazartesi günü okulların açık olması beklenmektedir.

Öte yandan, ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Eğitim takvimi çerçevesinde 20 Kasım Pazartesi günü okulların normal olarak açılması öngörülmektedir. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek, ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde olacaktır.