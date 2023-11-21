Kar ve sağanak yağış İstanbul'da barajları ne kadar doldurdu? İstanbul, baraj doluluk oranları

Cumartesi günü başlayan ve devam eden sağanak yağışlar, İstanbul’un barajlarında doluluk oranını yükseltti. İSKİ’nin verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 23.08’e ulaştı. Meteoroloji, bu hafta da yağışlı havanın süreceğini duyurdu.

İstanbul’da su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlara sevindi. Yağışlar, İstanbul’un barajlarında doluluk oranını artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son durumu paylaştı. Buna göre, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde yüzde 16.18 olan barajlardaki doluluk oranı, 21 Kasım Salı günü sabah saatlerinde yüzde 23.08’e çıktı. Yani 11 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 6.9 arttı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranının artmasına sebep olan sağanak yağışların, bu hafta da devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Buna göre, İstanbul’da bugün ve yarın parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü ise yağışlı bir hava bekleniyor. Cuma günü ise yağışların yerini güneşli bir havaya bırakması öngörülüyor.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı ne kadar?



İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, 21 Kasım Salı günü sabah saatlerinde yüzde 23.08 olarak açıklandı.

İstanbul’da yağış ne zaman bitecek?

İstanbul’da yağışların, perşembe günü sona ereceği ve cuma günü güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da su sıkıntısı var mı?

İstanbul’da su sıkıntısı, son yağışlarla birlikte azalmış olsa da, barajlardaki doluluk oranı hala yeterli seviyede değil. Vatandaşların su tasarrufu yapmaları gerekiyor.