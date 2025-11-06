Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı

Uzmandan 2025-2026 kış sezonu için kritik değerlendirme

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği "Bu kış kar yağacak mı?" sorusuna iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt net bir yanıt verdi. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar barajları alarm seviyesine indirirken, Bozyurt'un analizleri hem umutlandırıyor hem de tedbir çağrısı yapıyor.

Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Hava durumu tahminleri ve iklim modelleri, bu sezonun önceki yıllardan farklı olacağını gösteriyor. Dr. Okan Bozyurt mevcut modeller üzerinden yaptığı değerlendirmede, Dünya'nın şu anda zayıf La Nina şartlarında olduğunu ve bunun Türkiye için kışların daha soğuk ve yağışlı geçmesi anlamına geldiğini belirtti. Bu gelişme, kuraklık ve düşük baraj doluluk oranları açısından büyük bir avantaj sağlayabilir.

En kritik tarih aralığı: 20 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026. Bozyurt, bu bir aylık dönemin Türkiye'nin kış kaderini belirleyeceğini vurguladı.

Kar örtüsü kalıcı olabilir

Bozyurt'un analizlerinde öne çıkan bir diğer nokta, yağışların geçici değil, kalıcı kar örtüsüne dönüşme ihtimali oldu. Modellerin gösterdiğine göre, Marmara Bölgesi, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu başta olmak üzere geniş kesimlerde güçlü soğuk hava dalgaları inebilir. Bu kış, kar örtüsünün önceki yıllara kıyasla çok daha uzun süre yerde kalma olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor.

39 il için uyarı listesi

Yoğun kar yağışı ve hayatı etkileme riski bulunan 39 il şu şekilde sıralandı: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa.

Çiftçiler, sürücüler ve öğrenciler dikkat

Beklenen yoğun kar yağışı günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Uzmanlar şu uyarılarda bulundu:

Ulaşım: Şehirlerarası yollar ile büyükşehirlerin trafiğinde aksamalar yaşanabilir; kış lastiği ve gerekli ekipman olmadan yola çıkılmamalı.

Tarım: İç bölgeler ve Ege'nin iç kesimlerinde ani sıcaklık düşüşleri ve don riski tarımsal faaliyetleri tehdit edebilir.

Eğitim: Yoğun kar nedeniyle okullarda ara verme (kar tatili) senaryoları sıkça gündeme gelebilir.

Kıyı sürprizi: İzmir, Aydın, Muğla gibi Ege illerinin listede yer alması kıyı kesimlerde de sürpriz kar geçişleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kapanış

Sonuç olarak, 2025-2026 kış sezonu zayıf La Nina etkisiyle Türkiye'de hem kuraklığa çare hem de sert kış koşullarına hazırlık gerektiren bir dönem başlatıyor. Gözler meteorolojik verilere çevrilmiş durumda; özellikle 20 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 arası kritik kabul ediliyor.