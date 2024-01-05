Kar yağışı esarete dönüştü: 357 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da kar yağışı kentin yüksek noktalarını beyaz örtüyle kapladı. Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 234 yerleşim biriminin yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu duyurdu. Belediye ve Karayolları ekipleri, 2 bin 225 metre yüksekliğindeki Kurubaş Geçidi başta olmak üzere karla kaplı yollarda çalışma yaptı.





MUŞ, HAKKARİ KARA TESLİM OLDU

Sağanak yağışın ardından Muş'ta kar yağışı etkisini gösterdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 75 köy yolunun karla kaplandığını söyledi. Yolların en kısa zamanda açılması için çalışma başlattıklarını belirten Yentür, acil ihtiyaçlar için ekiplerin hazır olduğunu bildirdi.

Hakkari merkezdeki 4 köy ve mezra yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Hakkari İl Özel İdaresi, bu yolları açmak için karla mücadele ekiplerini görevlendirdi. Karayolları ekipleri ise Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi bölümünde kar temizleme çalışması yaptı.





BİTLİS'TE 44 KÖYE ULAŞILAMIYOR

Bitlis'te yoğun kar yağışı 44 köy yolunu ulaşıma kapattı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi. Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar ise araçlarının ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemek için uğraştı.