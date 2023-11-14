Kar yağışı için tarih verildi: Birçok ilde yoğun kar yağışı başlayacak

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı ve serin hava dalgasıyla ilgili uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. Balkanlar üzerinden gelen hava dalgasının batıdan doğuya doğru ilerlediği belirtiliyor. Haftanın en sıcak günü yarın olacak ancak uzmanlar, gelecek hafta sonu için kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, bugün batı bölgelerinde yağışın yavaş yavaş azalacağını, ancak iç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışların devam edeceğini belirtti. İşte detaylar...





YAĞIŞLI VE SERİN HAVA DALGASI İLE İLGİLİ UZMANLAR ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Öztel, özellikle Giresun, Ordu, Artvin, Rize, Hatay, Gaziantep, Erzincan ve Elazığ gibi bölgelerde kuvvetli yağış riski olduğunu vurguladı. Doğu Anadolu'da bazı merkezlerde su baskınlarına neden olabilecek şiddetli yağışlar bekleniyor.

Haftanın sıcak günü olarak belirtilen yarından itibaren, gelecek hafta sonu için kar yağışı uyarısı dikkat çekiyor. Özellikle bu dönemde yaşanabilecek olumsuz hava koşulları ve yağışların, su baskınları gibi risklere neden olabileceği belirtiliyor. Halkın dikkatli olması ve meteorolojik uyarılara kulak vermesi önem arz ediyor.

Uzmanlar, vatandaşları bu hava koşullarına karşı tedbirli olmaya, özellikle su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Bu süreçte alınacak önlemlerle olası olumsuz etkilerin minimize edilmesi hedefleniyor. Hava durumu uzmanları, gelişmeleri yakından takip ederek halkı bilgilendirmeye devam ediyor.





Türkiye genelinde hava durumuyla ilgili uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkede etkili olan yağışlı ve serin hava dalgasının, özellikle doğuda kar yağışına dönüşebileceği belirtiliyor. Batı bölgelerde ise henüz kar yağışı beklentisi olmadığı ifade ediliyor. Doğu Anadolu'da bu hafta sonu özellikle perşembe gecesinden itibaren kuvvetli yağışlarla birlikte kar yağışının görülebileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlar, Batı bölgelerindeki kış severleri biraz daha beklemeye çağırıyor. Batı'da şu an için kar yağışına dair yeni bir haber olmadığını, ancak Pazar ve Pazartesi günleri Batı Karadeniz dağları ve Uludağ gibi 2000 metre civarındaki bölgelerde kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, hava durumunda genel bir değişiklik olduğu ifade ediliyor. Ankara'da hissedilen sıcaklığın 12 derece, İstanbul'da ise 14 derece olduğu günlerden yarının haftanın en sıcak ve en güneşli günü olacağı belirtiliyor. Yarından itibaren Türkiye genelinde yağışların kesileceği, ancak perşembe günü sabah saatlerinde tekrar yağmur beklendiği ifade ediliyor.

İstanbul ve Ege bölgesi için kar yağışının şu an için söz konusu olmadığı, Ocak ve Şubat aylarında beklenen kar yağışının bu tarihlerde görülebileceği öngörülüyor.