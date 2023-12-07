Kar yağışı o ilde yolları kapattı: Okullar 1 gün tatil edildi

Aralık ayının ilk haftasında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bingöl, kar yağışından nasibini alan ilk il olurken Yedisu ilçesinde kötü hava koşullarından dolayı derslere bir gün ara verildi. Bingöl Valiliği tarafundan yapılan yazılı açıklamada, Aralık Perşembe eğitimin kar ve kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Kamu izninde olan hamile ve engelli çalışanların da aynı gün izinli olarak sayılacakları kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 'yağmur' uyarısının ardından Tunceli'de iki gündür devam eden şiddetli yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür-Erzincan yolunun beyaza büründüğü görülürken merkez ve yaylalarında da kar yağışlarının devam ettiği bildirildi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaparken, 86. Karayolları Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip de Tunceli-Erzincan karayolunda keskin virajın oluştuğu Cankurtalan mevkii merkez ile ilçe arasındaki yolda temizlik çalışması yapıyor.

KAR, VAN'DA YOLLARI KAPATTI

Van-Bahçesaray Karayolu, akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Yol yapım ekiplerinin neden olduğu yoğun kar yağışı ve aynı zamanda tipi nedeniyle görüş mesafesinin tehlikeli hale geldiği görüldü. Bu nedenle Bahçesaray'daki Liman Mahallesi mevkii ile Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi caddesi geçici çift yönlü trafiğe kapatıldı." denildi.





ERZİNCAN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ZEMİN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzincan zirvesine yağan karla birlikte köyler yeniden beyaza büründü. Kentin merkezinde yağmurun yüksek kesimlerde kara dönüştüğü bildirildi. Kar yağışıyla birleşen tipi, Erzincan-Sivas karayolunun Kızıldağ geçidinde ağır araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Yol ekipleri güzergahta kar küreme ile tuzlama çalışması yapıyor. Kar ve kar fırtınası, Erzincan - Gümüşhane Karayolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Sivas Yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidi'ni de etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün hava parçalı bulutlu, bölgenin genelinde parçalı bulutlu, bu geceden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt çevrelerinde yağmur yağacak. Yağışların yüksek kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

BAYBURT'TA KARDAN ETKİLENDİ

Bayburt'un üst kesimlerinde yoğun kar yağışıyla beraber dağlar yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde ise yağmurun yüksek kesimlerde kara dönüştüğü görüldü. Kar fırtınası ve kar yağışı, Bayburt-Erzurum karayolunun Kop boğazından ağır araçların geçişini zorlaştırıyor. Yol ekipleri güzergahta kar küreme ile tuzlama çalışması yapıyor. Bayburt - Kelkit Karayolu'nda da kar ve tipi etkili oluyor. Bayburt'un Demirözü Mahallesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Belediye ekiplerinin ise karla mücadele için çalışma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, bugün hava durumu bölge genelinde parçalı ve bulutlu, bu akşamdan itibaren Bayburt ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.





GÜNE KARLA BAŞLADILAR

Erzurum'un Aşkale ilçesinde güne kar yağışıyla başlandı.

Erzurum'da dün gece başlayan yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık nedeniyle Erzurum'da bu sabah kar yağışı bekleniyor.

Aşkale Karayolu ekipleri sabah erken saatlerde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kars'ta sabah saatlerinde yağan yağmur öğle saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışına tanık olan üniversite öğrencileri türküler eşliğinde keyifle halay çekti. Öğrenciler kar yağışını fırsat bilerek dershanelerine gitti.