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Kar Yağışı ve Buzlanma Eğitimi Etkiledi: Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Eğitime Ara Verildi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:42
Kar Yağışı ve Buzlanma Eğitimi Etkiledi: Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Eğitime Ara Verildi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimi olumsuz etkiledi. Bugün alınan kararlarla birlikte, bu illerin bazı bölgelerinde eğitim öğretime ara verildi.

Bursa'daki kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, Harmancık, İnegöl ve Orhaneli ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Bu durum, öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulması amacıyla alındı.

Eskişehir'deki İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Taşıma kapsamında olan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerimiz için 7 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verilmiştir.” denildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün eğitime ara verildiğini bildirdi. Aynı şekilde, Bilecik'teki Osmaneli Kaymakamlığı da ilçedeki taşımalı eğitimin bir gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Tüm bu önlemler, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına alınan tedbirlerdir. Öğrencilere ve velilere bu süreçte dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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