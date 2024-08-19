Kara Atmaca Seyir Füzesi Testlerinden Başarıyla Geçti

Kara Atmaca Seyir Füzesinin Uçuşu ve Başarıları

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı adına Kara Atmaca seyir füzesinin son test uçuşlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görgün, "Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği uçuşta hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu tamamladı," dedi.

Test Faaliyetlerinin Detayları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi açıklamalarına göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, Kale Arge tarafından tasarlanan KTJ3700 motoruyla yapılan testte, hedefine birebir isabetle ulaştı. Bu tür atışlı test faaliyetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın uzun menzilde hassas vuruş yeteneği kazanma hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kara Atmaca'nın Özellikleri ve Hedefleri

Kara Atmaca, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir harp başlığı ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlık ile donatılmıştır. Görgün, söz konusu füzenin, agresif manevralar yaparak belirlenen hedefleri santimetre hassasiyetinde imha edebilecek bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Kara Atmaca’nın başlıca hedefleri arasında stratejik kara hedefleri ile hava savunma sistemleri yer almaktadır.

Gelecek Planları

Görgün, Kara Atmaca’nın sunduğu teknik yenilikler sayesinde dünyadaki benzerlerinden bir adım önde olacağını belirtti. Ayrıca, projenin tüm aşamalarında emeği geçen ROKETSAN ve Kale Arge ekiplerine teşekkür etti. Kara Atmaca’nın 2026 yılında hizmete alınması planlanmaktadır.