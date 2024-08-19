Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kara Atmaca Seyir Füzesi Testlerinden Başarıyla Geçti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Atmaca'nın başarılı test uçuşlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:05
Kara Atmaca Seyir Füzesi Testlerinden Başarıyla Geçti

Kara Atmaca Seyir Füzesinin Uçuşu ve Başarıları

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı adına Kara Atmaca seyir füzesinin son test uçuşlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görgün, "Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği uçuşta hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu tamamladı," dedi.

Test Faaliyetlerinin Detayları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi açıklamalarına göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, Kale Arge tarafından tasarlanan KTJ3700 motoruyla yapılan testte, hedefine birebir isabetle ulaştı. Bu tür atışlı test faaliyetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın uzun menzilde hassas vuruş yeteneği kazanma hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kara Atmaca'nın Özellikleri ve Hedefleri

Kara Atmaca, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir harp başlığı ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlık ile donatılmıştır. Görgün, söz konusu füzenin, agresif manevralar yaparak belirlenen hedefleri santimetre hassasiyetinde imha edebilecek bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Kara Atmaca’nın başlıca hedefleri arasında stratejik kara hedefleri ile hava savunma sistemleri yer almaktadır.

Gelecek Planları

Görgün, Kara Atmaca’nın sunduğu teknik yenilikler sayesinde dünyadaki benzerlerinden bir adım önde olacağını belirtti. Ayrıca, projenin tüm aşamalarında emeği geçen ROKETSAN ve Kale Arge ekiplerine teşekkür etti. Kara Atmaca’nın 2026 yılında hizmete alınması planlanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı