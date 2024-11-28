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Kara Harp Okulu Editörü İstifa Etti: Dikkatsizlikle Ortaya Çıkan Sorunlar Açıkladı

Kara Harp Okulu editörü, ders kitabındaki harita değişikliği sonrası görevinden istifa etti ve sorumluluğunu kabul etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:21
Kara Harp Okulu Editörü İstifa Etti: Dikkatsizlikle Ortaya Çıkan Sorunlar Açıkladı

Kara Harp Okulu Editörü Öztürk Emiroğlu İstifasını Açıkladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kitabının editörü ve akademisyen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, yanlışlıkla ortaya çıkan bir durum nedeniyle görevinden istifa etti. Emiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi niyetle çıktığımız bu yolda, kastını aşan bir dikkatsizlik neticesinde asla istemediğimiz bir durum ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Ders Notu ve Kapak Tasarımı Hatası

Emiroğlu, MSÜ'de öğrenim gören askeri öğrencilere yönelik hazırlanan Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet ders notunun, alanında uzman öğretim elemanları tarafından kaleme alındığını belirtti. Dış alımla temin edilen üç ayrı kitaptan ders içeriği oluşturulup, üniversite yayını olarak öğrencilere sunulmasının planlandığını kaydetti.

Ancak, ders notunun basımında ortaya çıkan sorunlar, Emiroğlu'nun dikkatini çekti. "Ders notu basılırken, üniversitenin öngördüğü düz beyaz zemin üzeri dersin adı yer alan kapak tasarımını kendimce yetersiz gördüm. Bu nedenle masrafı tarafımdan karşılanmak üzere kurum dışı bir grafikçiye daha göz alıcı bir kapak tasarımı yaptırmak istedim. Grafikçi, verdiğim Türkçe konuşulan coğrafya haritasını kaldırarak, internette bulduğu başka bir haritayı kullandı ve ben değişikliği fark edemedim" diyen Emiroğlu, sorunun boyutlarını açıkladı.

Sorumluluk ve İstifa

Ömrünü Türk dili ve kültürüne adayan bir akademisyen olarak, kamuoyunda tartışmalara neden olmasının kendisini üzdüğünü yineleyen Emiroğlu, bu durumda sorumluluğu kabul ederek istifa ettiğini duyurdu. "Editör olarak, yanlışlık eseri de olsa ortaya çıkan durumun sorumluluğunu alarak MSÜ Kara Harp Okulundaki görevimden istifa ettim" dedi.

Emiroğlu, sosyal medya hesabında kullanılan haritaların görsellerini de paylaştı ve konuyla ilgili kamuoyundan gelen tepkilere değindi. "Üniversite yönetimini ve ders notunu hazırlayanları tanımadan sosyal medyada töhmet altında bırakıp linç etmek hakkaniyetli değildir" şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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