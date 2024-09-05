Kara Harp Okulu'ndaki Yemin Törenine Ait Olay İnceleniyor

Kara Harp Okulu'ndaki Yemin Töreni Olayı İnceleniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntüleri ile ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlattı. MSB, olayın tüm yönlerinin detaylı bir şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

Disiplin Süreci Başlatıldı

MSB'nin açıklamasında, kastı, kusuru veya ihmali bulunan personelin disiplin mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemlere tabi tutulacağı vurgulandı. Bu süreçte ilgili tüm verilerin titizlikle toplanacağı ifade edildi.

Bakanlık, Kara Harp Okulu'ndaki herhangi bir olumsuz durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için gerekli adımların atılacağını duyurdu.