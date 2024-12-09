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Kara Kedilere Ayrımcılık: İstanbul'un Sokak Hayvanları Zor Durumda

İstanbul'da siyah kediler ve tekirlerin karşılaştığı ayrımcılık, batıl inançlar ve güzellik algısının sonucudur.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:14
Kara Kedilere Ayrımcılık: İstanbul'un Sokak Hayvanları Zor Durumda

Kediler Hangi Sebeplerle Ayrımcılığa Maruz Kalıyor?

İstanbul'un sevimli simgeleri arasında yer alan siyah kediler ve İstanbul tekirleri, artan popülasyonları ve daralan yaşam alanları nedeniyle sıcak bir yuvaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ancak, batıl inançlar ve sosyal medyada oluşan güzellik algısı, onların sahiplendirilme süreçlerini olumsuz etkiliyor.

Yedikule Hayvan Barınağı'ndan Meral Olcay'ın Açıklamaları

Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu ve Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay, kara kedilere yönelik olumsuz batıl inançların toplumda geniş yer bulduğuna dikkat çekiyor. Olcay, "Kara kedileri sevmiyorlar, oysa ne kadar sevimliler. Her canlı bizim için aynı değerde, ama insanlar dış görünüşlerine göre değerlendiriyor," diyerek bu soruna açıklık getiriyor.

Sahiplenme Hızında Ayrımcılık

Olcay, sahiplenme sürelerine dair bir karşılaştırma yaptığında, British kedilerin en hızlı sahiplendirildiğini, siyah kedilerin ise en son sırada yer aldığını belirtiyor. Bu durumun ön yargılardan kaynaklı olduğunu savunuyor.

Sosyal Medyanın Etkisi ve Hayvanseverlerin Görüşleri

Hayvan sahiplendirme gönüllüsü Muhammet Demir ise sosyal medyanın etkisine dikkat çekiyor. Demir, "Kedi seçiminde görsellik ön planda. Güzellik algısı nedeniyle, cins kediler daha hızlı sahiplendiriliyor. Siyah ve tekir kedilerin sahiplenilmemesi ise bir tür ırkçılık," diyor.

Ayrımcılık ve Görsellik Üzerine Düşünceler

Hayvansever Sedat İpek, bu durumun insanlar arasındaki ayrımcılığın bir yansıması olduğunu dile getiriyor. "Siyah aslında güzel, asil bir renktir. Bu tür ayrıştırmalar yapmak, insanlarda olduğu gibi kedilerde de yanlış," ifadesini kullanıyor.

Fatih Belediyesi Sosyal Yardım Departmanı uzmanı Kıvanç Savaş, görselliğin sahiplenmede birincil faktör olduğunu vurgularken, sosyal hizmet uzmanı Sedef Göksu ise, "Siyah kedilerle ilgili batıl inançların hiçbir gerçekliği yok. Benim sahiplenip iyi bir yaşam sunduğum siyah kedim var ve bana şans getirdiğine inanıyorum," diyerek bu olumsuz algının üstesinden gelinmesi gerektiğini belirtiyor.

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