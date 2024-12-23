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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Hasanov ile görüşerek askeri işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:10
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar yapmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğinin üst düzeyde olduğu vurgulandı.

Stratejik Ortaklık ve İşbirliği

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasanov, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, askeri ve askeri eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alındı.

Diğer Görüşmeler ve Ziyaretler

Bayraktaroğlu, temasları çerçevesinde Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ile de görüştü. Bunun yanı sıra, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

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