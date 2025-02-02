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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Harekât Bölgesini Denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe harekât bölgelerinde denetlemelerde bulundu ve Mehmetçiklerle görüştü.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:57
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Harekât Bölgesini Denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Harekât Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekât Bölgesi'nde bulunan üs bölgeleri ile Pençe Kilit Harekât Bölgesi'nde konuşlu 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde çeşitli denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan Açıklama Geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktaroğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasındaki üs bölgelerinde denetlemelerde bulundu. Ardından Pençe Kilit Harekât Bölgesi'ne geçerek, buradaki taktik komuta yerinde sınır ötesi operasyonlarla ilgili bilgi aldı.”

Mehmetçiklerle Bir Araya Geldi

Bayraktaroğlu, hudut hattında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerle buluşarak, hudut güvenliği ve emniyet tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, önümüzdeki dönem için icra edilecek faaliyetler hakkında talimatlar verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekat Bölgesi'nde yer alan...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekat Bölgesi'nde yer alan üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, tören mangasını selamladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekat Bölgesi'nde yer alan...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekat Bölgesi'nde yer alan üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, tören mangasını selamladı.

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