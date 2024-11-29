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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı'nı Denetledi

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:43
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı'nı Denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı Alanında İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üsleri denetlemek üzere önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, bu kapsamda Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na da inceleme yaptı.

Denetim ve Bilgi Alışverişi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı alanında görev yapan kahraman Mehmetçiklerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, terörle mücadelede devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Gelecek Faaliyetler İçin Talimat Verildi

Orgeneral Bayraktaroğlu, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve emniyet tedbirleri hakkında gerekli talimatları verdi. Bu denetimler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu'nun bu ziyareti, hem askeri birliklerin motivasyonunu artırmakta hem de güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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