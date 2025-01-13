Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yeni Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alımına Başlıyor

Kara Kuvvetleri'nden Yeni Alım Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alımına yönelik önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvuruların, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi. Adayların dikkat etmesi gereken en önemli tarih ise 29 Ocak; bu tarihe kadar başvuruların tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Bu alım, nitelikli personel yetiştirilmesi ve güvenlik amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak kaydediliyor.