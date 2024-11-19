Kara Kuvvetleri Uçağı, Acil Organ Nakli İçin Havalandı

Kara Kuvvetleri Uçağı Acil Organ Nakli İçin Harekete Geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağın, acil organ nakli bekleyen bir hasta için önemli bir görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.

Kalp Grefti Ankara'ya Ulaştırıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, B-200 tipi uçak ile Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığı belirtilerek,“Kara Kuvvetlerimize ait uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Bu tür acil yardımlar, sağlık sisteminin kritik bir parçası olarak halkın hayatını kurtarmada büyük bir rol oynamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.