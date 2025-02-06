Kara Kuvvetleri Uçağı, Acil Organ Nakli için Havalandı

Kara Kuvvetleri Uçağı, Acil Organ Nakli İçin Havalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın, acil organ nakli bekleyen bir hasta için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya akciğer grefti ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.