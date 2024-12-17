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Kara Yollarında Bakım Onarım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara yollarında süren bakım ve onarım çalışmaları, belirli bölümlerde trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:49
Kara Yollarında Bakım Onarım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması hayati önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, çarpıcı bazı gelişmeler şöyle:

Kuzey Marmara Otoyolu

İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerinde güney taşıma yolundaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı gerçekleştiriliyor. Ulaşım diğer istikamette iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu

Denizli istikametinde 0-4. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları dolayısıyla, sağ şerit 31 Aralık’a kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanacak.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu

Beşinci ile yedinci kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale yönüne giden sağ şerit kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek.

Kınalı-Büyükçekmece Yolu

27-32. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmekte.

Diğer Öncelikli Yollar

  • Denizli-Serinhisar yolunun 22-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
  • İzmir-Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapıldı ve diğer şeritten ulaşım sağlanıyor.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.
  • Manavgat-Alanya yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ koldan çift yönlü olarak devam ediyor.
  • Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kamuoyunun dikkatine sunulan bu bilgiler doğrultusunda, sürücülerin belirtilen güzergahlarda daha dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle tavsiye edilmektedir.

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