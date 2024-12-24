Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları: Trafik Güvenliği için Dikkat

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Bu bağlamda, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu süreçte trafik akışı, bant aktarımı yapılarak diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde gerçekleştirilecek şev destekleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, 31 Aralık tarihine kadar 12.00-13.00 saatlerinde kontrollü olarak sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerindeki çalışmalara bağlı olarak İstanbul istikametindeki ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nda Serbest Bölge, Erzin Kavşağı ve Gözeneler kavşakları bölgelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin verilmektedir.

Uşak-Afyonkarahisar Yolu

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam etmekte. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Sinop-Gerze-Samsun Yolu

Sinop-Gerze-Samsun yolunun 10. kilometresindeki Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücüler Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendirilmiştir.

Trabzon-Rize Yolu

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde gerçekleştirilecek elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar servis yolundan sağlanacaktır.

Manavgat-Alanya Devlet Yolu

Manavgat-Alanya devlet yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ yoldan çift yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Sakarya-Bozüyük Devlet Yolu

Sakarya-Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometreleri sakarya-bilecik istikametinde Osmangazi Tüneli'nin sol şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten sürdürülecektir.

Zonguldak-Karabük İl Sınırı

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüjdeki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.