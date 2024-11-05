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Kara Yollarında Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yol kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:38
Kara Yollarında Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor. Trafik işaretlerine uyulması gerektiği vurgulanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda Kapatmalar Var

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde, Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde köprü çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ulaşım, İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'ndaki Çalışmalar

İzmir Çevre Otoyolu'nda, Limontepe-Narlıdere-Çeşme güzergahında çelik köprü genleşme derzleri üzerindeki çalışmalar dolayısıyla sürücüler Konak-Balçova istikametine yönlendiriliyor.

Gölyaka-Hendek Kavşaklarında Onarım

Anadolu Otoyolu'nun daha ileri noktalarında, Gölyaka-Hendek kavşakları 12-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığı, ulaşımın diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ettiği belirtiliyor.

Kocaeli-Sakarya Yolunda Menfez Çalışması

Kocaeli-Sakarya yolunun 6-8. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülmektedir.

Didim Ayrımı-Milas Yolunda Yenileme Çalışmaları

Didim ayrımı ile Milas arasındaki yolun 7-9. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Tavşanlı-Kütahya Yolunda Kavşak Yapımı

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı inşaat çalışmaları sebebiyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Seydikemer-Söğüt Yolunda Yapım Çalışmaları

Seydikemer-Söğüt yolundaki 20-22. kilometrelerde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle önerilmektedir.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolundaki Çalışmalar

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara yönünde sol şerit trafiğe kapatılmış ve ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Diyarbakır-Silvan Yolu İki Yönlü Hizmette

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu Yolunda Tek Şeritli Ulaşım

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 67. kilometresinde yer alan üst geçit çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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