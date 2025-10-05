Kara Yollarında Çalışmalar: Otoyol ve Köprülerde Trafik Akışı

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyol, köprü ve tünellerde şerit daraltmaları ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 08:25
Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Bilgiler Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteninden alınmıştır.

O-3 Avrupa Otoyolu

O-3 Avrupa Otoyolu'nda Ispartakule Ücret Toplama İstasyonunu, gişe adalarını ve kanopileri yıkma çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 00.00-06.00 saatlerinde otoyola giriş platformu trafiğe kapatılacak. Saat 06.00 itibarıyla otoyolun giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-11. kilometrelerinde, Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Anadolu Otoyolu (Bolu Dağı Geçişi)

Anadolu Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde, Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde yer alan Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde gerçekleştirilen kaynak çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sürdürülmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 11-15. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Yolun İstanbul istikametinde yapılan bant aktarması nedeniyle trafik akışı karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Ankara

Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik (Bozüyük)

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde, Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridinde yürütülen bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun

Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde, Sinop istikametinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eğirdir-Gelendost

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kayseri il sınırı-Şarkışla

Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerindeki sanat yapıları bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kayseri-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 13-31. kilometrelerindeki Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde yapılan derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Önemli hatırlatma: Tüm güzergahlarda hızın azaltılması, işaret ve işaretçilere uyulması ve dikkatli seyahat edilmesi gerekmektedir.

