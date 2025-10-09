Kara Yollarında Çalışmalar: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları: Ulaşım Kontrollü

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyması gerekiyor.

Etkilenen Güzergahlar

Avrupa Otoyolu (Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu): Çalışmalar nedeniyle otoyol giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantıları: Aydın Çevre Yolu Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki kesimde (Aydın-İzmir istikameti 0-2. kilometreler) sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu: 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolu (16. kilometre): Çeştepe Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kızılcahamam-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolu: 9-12. kilometrelerde (Belediye Evleri Viyadüğü) köprü derzlerindeki yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler 23.00-06.00 saatlerinde yan yola yönlendiriliyor.

Gümüşhane-Pirahmet-Bayburt yolu: 6-8. kilometrelerindeki Harşit-22 ve Harşit-23 köprülerindeki çalışmalar nedeniyle Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolu: 33.-36. kilometrelerinde üstyapı onarım ve Bursa-İnegöl devlet yolu: 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolu: 70-71. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki çalışmalar dolayısıyla Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sürücülere uyarı: Tüm bu güzergahlarda hızın düşürülmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilere uyulması hayati önem taşıyor.