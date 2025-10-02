Kara Yollarında Çalışmalar ve Güncel Trafik Durumu

Kara Yollarında Güncel Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre bölge bölge uygulamalar şu şekilde devam ediyor.

Bölge Bazlı Düzenlemeler

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişim çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda üstyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Aydın çevre yolunda Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki bölgede 0-2. kilometrelerde (Aydın-İzmir istikameti) sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolu'nun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Havran yolu'nun 33-35. kilometrelerindeki (Havran istikameti) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolu'nun 26-33 ve Eğirdir-Gelendost yolu'nun 42-50. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Kangal-Gürün yolu'nun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Zile yolu'nun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolu'nun 16-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sürücüler, belirtilen kesimlerde azami dikkatle seyretmeli ve yönlendirmelere uymalıdır.