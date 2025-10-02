Kara Yollarında Çalışmalar ve Güncel Trafik Durumu

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kara yollarının bazı kesimlerinde ulaşım yönlendirildi; sürücülerin yavaşlaması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 08:33
Kara Yollarında Çalışmalar ve Güncel Trafik Durumu

Kara Yollarında Güncel Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre bölge bölge uygulamalar şu şekilde devam ediyor.

Bölge Bazlı Düzenlemeler

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişim çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda üstyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Aydın çevre yolunda Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki bölgede 0-2. kilometrelerde (Aydın-İzmir istikameti) sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolu'nun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Havran yolu'nun 33-35. kilometrelerindeki (Havran istikameti) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolu'nun 26-33 ve Eğirdir-Gelendost yolu'nun 42-50. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Kangal-Gürün yolu'nun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Zile yolu'nun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolu'nun 16-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sürücüler, belirtilen kesimlerde azami dikkatle seyretmeli ve yönlendirmelere uymalıdır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu Saldırısı: 24 Türk Vatandaşı İçin Soruşturma
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 171 Tutuklu, 189 Gözaltı
3
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Sürüyor: 44 Gemiden 19'u Hedefte
4
İstanbul Başsavcılığı'ndan 'Küresel Sumud' Soruşturması: 24 Türk Alıkonuldu
5
Edirne Enez’de Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü
6
Yunanistan'da Sol Partiler İsrail'in Küresel Sumud Filosuna Saldırısını Kınadı
7
Fidan-Albares Görüşmesi: Gazze Ateşkesi Planı Görüşüldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin