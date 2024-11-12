Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarındaki Durum Güncelledi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım yalnızca İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu’nun Karşıyaka Batı-Çiğli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Çiğli Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışması sebebiyle 23 Kasım'a kadar bazı şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek. 23 Kasım-7 Aralık döneminde ise Bornova istikametine giden araçlar Yonca Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde Temelli Projesi kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Delice-Yerköy yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Karasu-Kocaali yolunun 0-1. kilometrelerinde Karasu Liman Kavşağı'ndaki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 21-34. kilometrelerindeki Esenkıyı, Üçkardeşler-1 ve Üçkardeşler-2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.