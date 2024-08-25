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Kara Yollarında Devam Eden Yapım ve Bakım Çalışmaları

Kara yollarında sürüş güvenliği için dikkatli olun! Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştır.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 08:21
Kara Yollarında Devam Eden Yapım ve Bakım Çalışmaları

Kara Yollarında Durum

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyum sağlaması gerekmektedir.

Önemli Yol Güzergahları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteni doğrultusunda, Anadolu Otoyolu'nda önemli çalışmalar sürmektedir. Bolu Dağı geçişindeki Abant-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde tünel portal yapısı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülmektedir. Bu nedenle, sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilmektedir.

İzmir Çevre Otoyolu'nda ise, Ankara Caddesi Çiğli istikametindeki 0-1. kilometrelerdeki bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 16 Eylül'e kadar ulaşım Altınyol'dan sağlanacaktır.

Çeşitli Yollardaki Çalışmalar

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Bartın-Arıt-Aydınlar yolunun 29-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkati önem arz etmektedir.

Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sürdürülecek.

Diğer Önemli Bilgiler

Antalya-Burdur yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına sol yoldan iki yönlü izin verilmektedir. Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde ise ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametindeki 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları da devam etmektedir, bu nedenle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülmektedir.

Ayrıca, Maçka-Çatak-Anayurt yolunun 10-11. kilometrelerinde sanat yapıları yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülmekte, sürücülerin 0-13. kilometrelerdeki güzergaha yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Son olarak, Sandıklı-Hocalar il yolunun 30-34. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam etmekte, trafik akışı gün içinde tek şeritten, gece ise iki şeritten gerçekleştirilmektedir.

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