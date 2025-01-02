Kara Yollarında Durum: Onarımlar ve Trafiğe Etkileri

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması bu süreçte büyük önem taşıyor.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol durumu bülteni doğrultusunda, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Kuzey İstasyonu'ndaki onarım çalışması sebebiyle yarın saat 09.30'a kadar 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapalı olacak.

Benzer şekilde, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev kayması nedeniyle 15 Ocak'a kadar 1 ve 2'nci şeritler kapatılmış olup, ulaşım Denizli istikametinde 3'üncü şeridden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları 4-5. kilometrelerinde, Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'ndeki derz yenileme çalışmaları yüzünden kuzey taşıma yolunda şerit daraltması yapılmış ve sürücüler diğer şeritlere yönlendirilmiştir.

Kemer-Antalya devlet yolunun 87-90 ile Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli.

İlerin Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerinde devam eden yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametinde gizli buzlanma olduğu için ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanmaktadır.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir.

Son olarak, Artvin-Erzurum yolunun 7. kilometresindeki (Deriner-3 ve Deriner-4 tünelleri arası) şev temizlik çalışması dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülmektedir.