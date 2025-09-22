Kara Yollarında Durum: TEM ve Birçok Güzergâhta Çalışma ve Trafik Kısıtlaması

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik kısıtlaması var; sürücüler yavaşlayıp işaretlere uymalı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, ülke genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kısıtlı veya yönlendirmelerle sağlanıyor. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu (Gebze-Dilovası 0-6. km)

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor.

Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna girebiliyor.

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. km)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometrelerinde Bolu Dağı Geçişi Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişimi çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Konya-Ereğli (2-14. km)

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike (0-4. km) ve Torbalı-Ödemiş (8-12. km)

Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Torbalı-Ödemiş yolunun 8-12. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergâhlarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Silifke-Mersin (49-50. km)

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri (59-65. km)

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon (53. km)

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde yürütülen ekolojik köprü yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu (53-55. km) ve Yeniköprü-Yüksekova (51-55. km)

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometreleri ile Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Özetle: Çalışma yapan kesimlerde hızın azaltılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması ve yönlendirmelere dikkat edilmesi önem taşıyor.

