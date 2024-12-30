Kara Yollarında Durum: Trafik İşaretlerine Dikkat!

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin güvenliği için trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, çeşitli güzergahlarda önemli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılmakta.

TEM Otoyolu İstikametindeki Çalışmalar

TEM Otoyolu'nun Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Edirne-İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Bu sebepten dolayı ulaşım, İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Hızlı Geçiş Sistemi

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 0-1. kilometreler arasında, Germencik gişelerindeki Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle sürücüler açık gişelere yönlendirilmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu Kavşak Çalışmaları

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde, İstanbul istikametinde dolayısıyla kavşak çalışmaları bulunmaktadır. Bu nedenle diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü ulaşım izlenmektedir.

Aydınca Tüneli Bakım Çalışmaları

Çorum-Amasya il sınırı-Tokat il sınırı yolunun 39-42. kilometreleri arasında, Aydınca Tüneli'ndeki elektromekanik sistemler bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Aydınca Köyü yolundan sürdürülmektedir.

Artvin-Erzurum Yolundaki Şev Temizlik Çalışmaları

Artvin-Erzurum yolunun 7. kilometresinde bulunan Deriner-3 ve Deriner-4 tünelleri arasındaki şev temizlik çalışmaları, trafik akışının kısa sürelerle durmasına neden olmakta ve ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Manavgat-Alanya ve İnebolu-Abana Çatalzeytin Yollarındaki Çalışmalar

Manavgat-Alanya devlet yolunun 39-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ yoldan iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, İnebolu-Abana-Çatalzeytin devlet yolunun 23-25. kilometrelerinde deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Suşehri-Gölova-Altköy ve Konya-Afyonkarahisar Yollarında Ulaşım Durumu

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak derz çalışmaları nedeniyle Amasya istikametinde iki şerit trafiğe kapatılmış ve ulaşıma kavşak yan yolundan izin verilmektedir. Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometreleri (Sızma Mahallesi mevkisi) ise köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Adıyaman-Şanlıurfa Yolunda Ulaşım Bilgisi

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.