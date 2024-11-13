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Kara Yollarında Durum: Trafik İşaretlerine Dikkat Edin!

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:39
Kara Yollarında Durum: Trafik İşaretlerine Dikkat Edin!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücüler için bazı önemli hatırlatmalar yapıldı. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulanıyor.

Güncel Yol Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nda, Çankaya-Samsun kavşakları 0-5. kilometrelerinde, Samsun istikametindeki üst geçit köprüsü çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Otoyol Çalışmaları

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda, Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmış durumda; ulaşım Hatay istikametinden kontrollü olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda, Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu'nda ise, 0-2. kilometrelerinde bulunan Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametindeki çelik köprüde genleşme derzi yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler Konak-Balçova istikametine yönlendiriliyor.

Diğer Yol Çalışmaları

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometreleri ve Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle belirtiliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunda, 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle, saat 19.00'a kadar Maçka-Trabzon istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerdeki (Devrek şehir geçişi) menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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