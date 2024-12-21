Kara Yollarında Durum: Trafik Önlemleri ve Çalışmalar Sürüyor

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nda Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edirne-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde trafik akışı kontrollü sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu'nda ise Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Erzin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Manavgat-Alanya Devlet Yolu

Manavgat-Alanya devlet yolunun 2-6. kilometrelerinde sol kesimdeki çalışmalar nedeniyle trafik akışına sağ koldan iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Trabzon-Maçka Yolu

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli’nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük Yolu

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) refüjdeki düzenlemeler sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan Yolu

Diyarbakır-Silvan yolunun 57. kilometresinde Sadi Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Diyarbakır'a geliş istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Yolu

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım Eğribel tünellerinden sürdürülüyor.