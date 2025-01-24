Kara Yollarında Durum: Trafikte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyması önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde devam eden çalışmalar sürücüler için dikkat gerektiriyor.

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Germencik-Söke kavşakları 0-1. kilometrelerinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle bazı gişeler trafiğe kapatıldı. Sürücüler 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 7 numaralı giriş gişesine yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolunun ilk şeridinden, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise yolun diğer şeridinden kontrollü olarak sürdürülüyor.

Diğer Yollar

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapımı, Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Son olarak, Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresi (Trabzon şehir geçişi Ganita mevkisi), Trabzon-Akçaabat yönünde ekolojik köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.