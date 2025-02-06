DOLAR
35,91 -0,05%
EURO
37,4 -0,07%
ALTIN
3.310,38 -0,16%
BITCOIN
3.532.924,98 -0,88%

Kara Yollarında Durum ve Olası Trafik Sıkışıklıkları

Karayollarındaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları sürüyor. Sürücüler trafiğe dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:30
Kara Yollarında Durum ve Olası Trafik Sıkışıklıkları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücüler için trafikte yavaşlamalara sebep olmaktadır. Bu noktaların tümünde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem arz ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu’ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Susuz mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım İstanbul istikametinden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Patlatmalı Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-14. kilometrelerinde gerçekleştirilecek şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatleri arasında patlatmalı yapım çalışmaları yapılacaktır. Bu güzergahta ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kınalı-Büyükçekmece Yolu ve Diğer Durumlar

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde ise köprü yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Erdemli-Mersin ve Antalya-Serik Yollarındaki Çalışmalar

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerindeki Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle kuzey ve güney bağlantılardan ana yola çıkışlar trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, belediye imar yolları üzerinden sağlanmaktadır.

Zonguldak-Karabük ve Şanlıurfa Yolları

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Malatya-Gölbaşı ve Trabzon-Maçka Yolları

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde sürücüler, devam eden yapım çalışmaları nedeniyle servis yoluna yönlendirilmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Nüfusu 2024'te 85 Milyon 664 Bin 944'e Ulaştı
2
Arnavutluk, Bosna Hersek'teki EUFOR Misyonuna İlk Birliğini Gönderdi
3
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Ulaşımda Tedbirler Alındı
4
Sivas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 29 Yaralı
5
MSB'den 6 Şubat Depremleri İçin Anlamlı Paylaşım
6
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 67 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu
7
Trump'ın Gazze'yi Devralma İfadelerine CENTCOM'dan Yanıt Yok

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor