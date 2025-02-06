Kara Yollarında Durum ve Olası Trafik Sıkışıklıkları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücüler için trafikte yavaşlamalara sebep olmaktadır. Bu noktaların tümünde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem arz ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu’ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Susuz mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım İstanbul istikametinden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Patlatmalı Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-14. kilometrelerinde gerçekleştirilecek şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatleri arasında patlatmalı yapım çalışmaları yapılacaktır. Bu güzergahta ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kınalı-Büyükçekmece Yolu ve Diğer Durumlar

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde ise köprü yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Erdemli-Mersin ve Antalya-Serik Yollarındaki Çalışmalar

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerindeki Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle kuzey ve güney bağlantılardan ana yola çıkışlar trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, belediye imar yolları üzerinden sağlanmaktadır.

Zonguldak-Karabük ve Şanlıurfa Yolları

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Malatya-Gölbaşı ve Trabzon-Maçka Yolları

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde sürücüler, devam eden yapım çalışmaları nedeniyle servis yoluna yönlendirilmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilmektedir.