Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum Gelişmeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı yollar üzerinde önemli değişiklikler bulunmaktadır.

TEM Otoyolu'nda Kapalama

TEM Otoyolu'nun Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, Edirne-İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştır. Bu hattın trafiği, İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu'nda Kontrol Trafiği

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kavşak Yapımı

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Şev Çalışmaları

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 14. kilometresinde gerçekleşen şev çalışmaları nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Trabzon-Maçka Yolunda Tünel Çalışmaları

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nde yapılacak aydınlatma ve otomasyon çalışmaları sebebiyle, diğer istikametten iki yönlü ulaşım izni verilmektedir.

Samsun Çevre Yolunda Dikkat

Samsun çevre yolunun Yeşilkent Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara'dan Sinop istikametine gidecek olan sürücülerin, Otogar Kavşağı'nı kullanmaları önerilmektedir.

Bursa İnegöl Yolu'nda Asfalt Yenileme

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Afyonkarahisar-İzmir Yolunda Onarım Çalışmaları

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmış ve sürücüler yan yola yönlendirilmiştir.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk Yolunda Çalışmalar

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerinde yapılan çalışmalardan dolayı ulaşım, servis yolundan kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Elazığ-Maden-Ayrımı-Hazar Yolu'nda Dikkat

Elazığ-Maden ayrımı-Hazar yolunun 5. kilometresinde Hazar Köprüsü'ndeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü olarak devam etmektedir.