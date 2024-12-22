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Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışının yavaşladığı belirtiliyor. İşaretlere uyulması önemli.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:20
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında, yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücülerden, belirtilen kesimlerde yavaş sürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nda, TEM İzmit-Akmeşe kavşakları arasında bulunan 3-5. kilometreleri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımına gitmiştir. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Çeşme-2 çıkış gişesinde, Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle yıl sonuna kadar ulaşım, 1 numaralı çıkış gişesinden devam edecektir.

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu’nda, İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz köprülü kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak ve ulaşım kontrollü olarak sürdürülecektir.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Konya-Afyonkarahisar Yolu

Konya-Afyonkarahisar yolunda 21-22. kilometrelerde Konya Çevre Yolu’nun köprülü kavşak yapımı ile Seydikemer-Söğüt yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Trabzon-Rize Yolu

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidi her iki yönünde, elektrik, elektronik ve mekanik sistemler için yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılmakta; ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından gerçekleştirilmektedir.

Mersin-Adana Yolu

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik, Liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Silvan Yolu

Diyarbakır-Silvan ayrımı-Hani yolunun 52-53. kilometrelerinde ulaşım, servis yolundan sürdürülecektir.

Sakarya-Bilecik İli Sınırı

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak ve kontrollü şekilde devam etmektedir.

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