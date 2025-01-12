Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin bu alanlarda yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri büyük önem arz ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülmektedir.

TAG Otoyolu'nda Üstyapı Onarımı

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 0-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ceyhan-Adana istikametinin kapatılmasıyla ulaşım Adana-Osmaniye yönünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale Yolundaki Çalışmalar

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikametinde trafik kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Tekirdağ-Büyükçekmece Yolu Durumu

Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikametinin trafiği kapatılmış olup, ulaşım diğer istikamette iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir Yolunda Yapım Çalışmaları

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir istikametinde trafik kapatıldı; ulaşıma İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü izin verilmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunda Durum

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürüldüğü bildirilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Manavgat-Alanya yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmekte. Ayrıca, Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde de benzer yapım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerindeki Gümüşler Kavşağı kesiminde sürücüler yan yollara yönlendirilmektedir. Son olarak, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 67. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Tüm sürücülerden, bu alanlarda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica edilir.