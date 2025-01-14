Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara yollarındaki bakım ve onarımlar nedeniyle trafiğin yavaşlayacağı yerler ve uygulanan önlemler hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 08:41
Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar ve Trafik Bilgileri

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelerde sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları bekleniyor.

Önemli Kesimlerde Trafik Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı İstasyonu’nda yarın saat 09.30'a kadar 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapalı olacak.

Öte yandan, Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede bant aktarımı yapılarak ulaşıma kontrollü olarak izin verilmektedir.

İstanbul ve Diğer Bölgelerdeki Çalışmalar

İstanbul’da Büyükçekmece K4, Çukurhan, Hücriye, Uzunköprü Çöpköy kavşakları ile Malkara Sanayi Bağlantı Kolu gibi çeşitli kesimlerde üstyapı çalışmaları yapılmakta. Bu nedenle İstanbul Havalimanı Kavşak Kolu, sağ taşıma çalışma alanı boyunca trafiğe kapatılmış olup, burada trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sürüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları önemle vurgulanıyor.

Çorum-Amasya il sınırı-Tokat il sınırı yolunun 39-42. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım Aydınca Köyü yolu üzerinden geçmektedir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37-57. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun refüj kesiminde yapılan çalışmalar dolayısıyla her iki yönde tek şeritten ulaşım sağlanmaktadır.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşımaktadır. Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

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