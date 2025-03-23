Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalara Dikkat!

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, çeşitli bölgelerde değişik çalışmalar devam etmektedir.

Türk Otoyolu Üstyapı Yenileme Çalışmaları

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta olup, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

Kınalı-Büyükçekmece Yolunda Çalışmalar

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Ankara-Kırıkkale Yolu Servis Yolu Kullanımı

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapılan çalışmalardan dolayı ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Turgutreis-Bodrum-Milas Yolunda İkasa Duvarı Çökmesi

Turgutreis-Bodrum-Milas yolunun 9-11. kilometrelerinde iksa duvarının çökmesi nedeniyle Turgutreis-Bodrum yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım eski belediye yolundan sağlanmaktadır.

Diğer Önemli Yol Çalışmaları

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapımı, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgusu ve sanat yapısı çalışmaları sürmekte. Sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istenmektedir.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunda 19-20. kilometrelerinde yapılan çalışmalardan dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürüldüğü bildirilmektedir. Ayrıca, Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.