Kara Yollarında Güncel Durum: Kontrollü Ulaşım ve Yapım Çalışmaları

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergâhta kontrollü ulaşım uygulanıyor; sürücüler trafik işaretlerine uymalı ve yavaşlamalı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:06
Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kontrollü ve Kısıtlı Ulaşım Uygulanan Güzergâhlar

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolu'nun 4-25. kilometrelerinde bakım ve onarım, Eğirdir-Gelendost yolu'nun 42-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolu'nun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolu'nun 30-35. kilometreleri ile Kayseri-Niğde yolu'nun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolu'nun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere-2 ve Değirmendere-4 köprülerinin Maçka-Trabzon yönündeki yapılarında derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu'nun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolu'nun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sürücülerden ricamız; belirtilen güzergâhlarda hızlarını düşürmeleri, işaretlere uymaları ve görevlilerin yönlendirmalarına dikkat etmeleridir.

