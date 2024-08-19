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Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:31
Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım işlemleri devam etmekte. Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Önemli Projeler ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bültene göre, Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır:

  • Abant-Kaynaşlı Kavşakları: Tünel portal uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir.
  • Körfez-İzmit Batı Kavşakları: 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde üstyapı çalışmaları nedeniyle O-4 TEM Otoyolu tamamen kapalıdır, ulaşım D-100'e yönlendirilmektedir.
  • Niğde-Pozantı Otoyolu: 3-7. kilometreler ile O-21/29'un 0-2. kilometrelerinde derz çalışması sebebiyle ulaşım çift taraflı sağlanmaktadır.
  • İzmir Çevre Otoyolu: Bornova-Karşıyaka 8-16. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları sürmektedir.
  • Uşak-Afyonkarahisar Yolu: 5-17. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler trafik işaretçilerine dikkat etmelidir.
  • Samsun-Ankara Yolu: Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları kontrollü olarak devam etmektedir.
  • Artvin-Erzurum Yolu: 0-55. kilometreler arasındaki tünel ve güzergahlarda drenaj sistemi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.
  • Antalya-Burdur Devlet Yolu: 6-32. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik sol yoldan iki yönlü olarak devam etmektedir.
  • Kastamonu-Bartın Yolu: 27-46. kilometrelerde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.
  • Erzurum-Tekman Yolu: 41-42. kilometreler arasındaki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Bu çalışmalardan etkilenen tüm sürücülerin sabırlı olmaları ve belirtilen yolları kullanırken dikkatli davranmaları önemle tavsiye edilmiştir.

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